Доллар и юань активно растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 июня 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,84 копейки или 0,61%, до 3,0333 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,31 копейки или 0,94%, до 3,4915 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 0,01 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,67 копейки или 0,4% до 4,1748 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,9 млн. юаней.