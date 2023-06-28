Последнее обновление: 28.06.2023 10:41

Доллар растет на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 июня 2023 года белорусский рубль укрепляется к юаню и российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,24 копейки или 0,08%, до 3,0132 рубля при объеме торгов $5,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,91 копейки или 0,26%, до 3,5353 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 199,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,6 копейки или 0,14% до 4,1665 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,6 млн. юаней.

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