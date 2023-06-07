Последнее обновление: 07.06.2023 17:01

Индийские чиновники обсудили с Госдепом США санкции против российских алмазов

Делегация индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) обсуждала санкции в отношении российских алмазов со специальным советником по санкциям Госдепартамента США Брэдом Бруксом Рубином.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Economic Times.

Глава GJEPC Випул Шах сообщил изданию, что основное внимание в ходе встречи уделялось эффективности способов реализации санкционных механизмов в отношении алмазов российского происхождения.

Представители администрации США сообщили представителям GJEPC, что проведут обсуждение санкций и дадут им знать, сказал Шах.

Делегация GJEPC встречалась с Рубином во время ювелирной выставки JCK 2023 в Лас-Вегасе в начале июня. Также делегация общалась с советником премьер-министра Бельгии Скандером Насра. Теперь представители индийского регулятора планируют поехать в Россию и обсудить влияние санкций на индийскую торговлю алмазами.

На майской встрече стран G7 были введены новые санкции в отношении российских алмазов. G7 объявила, что происхождение алмазов будет определяться с помощью методов отслеживания, которые сократят оборот российских алмазов на мировых рынках.

Это стало большим ударом по индийской гранильной отрасли, которая производит 9 из 10 бриллиантов в мире, пишет издание. В центре огранки Сурат работает 1 млн рабочих. Так как американские санкции не препятствовали поставкам алмазов в Индию, российские алмазы, по данным The Economic times, продолжали поступать в Индию для огранки и полировки, проходя через такие торговые центры, как Антверпен и Дубай. Из-за нехватки алмазного сырья 300 тысяч рабочих в Сурате были отправлены в 20-дневный отпуск без сохранения заработной платы. Подразделения по обработке алмазов сократили работу с двух до одной смены, а 15-20 тысяч рабочих потеряли работу, сообщает издание.

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