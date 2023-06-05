В Лидском РОВД скончался местный поэт Дмитрий Сорокин

Житель Лиды Дмитрий Сорокин скончался в местном РОВД, сообщил в Twitter журналист и правозащитник Сергей Сыс.

Знакомые Сорокина его гибель, ее не отрицали и в милиции, сообщают белорусские медиа.

Трагедия произошла утром 1 июня. Почему Дмитрий находился в отделении милиции и что именно там с ним произошло, пока неизвестно. Мужчине было 37 лет. Сорокин, экономист по образованию, был поэтом, выступал на фестивалях современного искусства. Именно искусству посвящены большинство публикаций на его странице во «ВКонтакте».

Дежурный Лидского РОВД фактически подтвердил смерть Сорокина в отделении, но сказал, что по телефону никто не предоставит информацию и посоветовал обращаться к родственникам. Похороны Дмитрия состоятся во вторник, 6 июня.

Знакомые Сорокина сообщили, что Дмитрия ранее уже задерживала милиция и вынудила записывать «покаянное» видео.