Последнее обновление: 08.08.2023 08:53

Более 650 населенных пунктов Беларуси остаются без электроснабжения

Минэнерго Беларуси за минувшие сутки восстановило электроснабжение в 1829 населенных пунктах, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным на 7.00 8 августа, восстановительные работы продолжаются в 655 населенных пунктах», - говорится в сообщении.

«Наиболее напряженная ситуация - в Витебской области, где грозовой фронт стал причиной массового падения деревьев на линии электропередачи, их обрыву. Работы по восстановлению электроснабжения в регионе продолжаются более чем в 400 населенных пунктах», - отмечает ведомство.

Для устранения последствий непогоды был задействован персонал в составе около 1,2 тыс. человек и 365 единиц техники.

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