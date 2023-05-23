Группа туристов из Беларуси пропала на Эльбрусе

Спасатели выдвинулись на поиски туристов из Беларуси, пропавших на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

По предварительной информации, группа из шести туристов не была зарегистрирована в подразделениях МЧС России, отметили в чрезвычайном ведомстве.

К поисковым работам привлечены сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасительного отряда МЧС России. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8 для розыска пропавших.

Посольство Беларуси в РФ сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.