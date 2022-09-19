Последнее обновление: 19.09.2022 19:25

Следственный комитет РБ завел уголовное дело на директора частной школы

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении директора «Смарт Скул» после огласки истории о том, как мальчик выстрелил из игрушечного пистолета в лицо девочке и повредил ей глаз.

«По данным следствия, 15 сентября в Минске в помещении частного учреждения образования «Средняя школа «Смарт Скул» причинены телесные повреждения малолетней учащейся», - говорится в сообщении СК РБ.

«…установлено, что 54-летняя руководитель юридического лица и иные сотрудники учреждения всячески пытались скрыть инцидент, не обеспечили безопасность проведения занятий и контроль за поведением воспитанников», - отмечается в сообщении.

Директор частной школы проходит подозреваемой по ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК РБ: «проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Изъята необходимая документация».

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