Последнее обновление: 20.02.2022 10:59

В Гродно застрелен военнослужащий срочной службы

Следственный комитет Беларуси устанавливает обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 19 февраля текущего года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей Гродненского гарнизона 19-летний военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение», - говорится в сообщении ведомства.

«…проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертных исследований. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сказано в сообщении.

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