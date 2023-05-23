Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в страны Европы

Азербайджан собирается увеличивать объемы экспорта газа в страны Европы, чтобы уже к 2027 году выйти на поставки объемом не менее 20 миллиардов кубометров.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время проведения азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе, сообщают европейские медиа.

Алиев напомнил, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.

"На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года.

В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли 8 миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, 20 миллиардов кубометров, а я считаю, что это минимум, потому что потенциал есть", – сказал Алиев.

Он подчеркнул, что страна добывает больше природного газа из имеющихся месторождений и очень скоро объявит о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия.

"Азербайджан как надежный поставщик в Европу сегодня экспортирует нефть, природный газ, электроэнергию. Мы планируем экспортировать водород, в частности "зеленый" водород, все это является частью общих стратегических рамок нашего сотрудничества с Европейским Союзом, и мы благодарны нашим литовским друзьям и партнерам за постоянную поддержку усилий Азербайджана и усилий Европейской комиссии, направленных на сближение", – сказал Алиев.

В сентябре прошлого года Алиев заявил о намерениях страны удвоить мощность Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому поставляется газ в Европу через Турцию, вдвое – до 32 миллиардов кубометров.