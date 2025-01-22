Последнее обновление: 22.01.2025 16:27

Экспорт газа из Азербайджана в 2024 году снизился на 3,2%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2024 году составил 25 млрд 772 млн 217,76 тыс. кубометров, что на 3,2% меньше показателя 2023 года. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет страны (ГТК).

Стоимость экспортированного газа составила порядка $8,407 млрд (снижение на 38,5%).

На поставки газа пришлось 31,66% общего объема экспорта Азербайджана (в 2023 году - 40,35%).

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Северной Македонией (меморандум) и Словакией. В том числе с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с остальными - контракты без точных объемов закупки.

Азербайджанский газ экспортируется также в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

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