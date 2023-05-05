Последнее обновление: 05.05.2023 13:08

Беларусь ввела контроль на границе с Россией

Белорусские власти ввели временный пограничный контроль на границе с Россией, который сводится в проверке паспортов у въезжающих в синеокую из России.

Госпогранкомитет РБ подтвердил введение временного контроля, подчеркнув, что контроль действует только при въезде в Беларусь

«Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд», - цитируют белорусские медиа ответ Госпогранкомитета РБ.

На вопрос, как долго продлится контроль, представитель ведомства ответил «До особого распоряжения».

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