Погранслужбы Беларуси и России согласовали охрану границы Союзного государства

Пограничные службы Беларуси и России в рамках прошедшей 10 марта рабочей встречи руководств обоих ведомств согласовали вопросы взаимодействия в охране внешней границы Союзного государства.

«Представители пограничных ведомств согласовали основные направления взаимодействия в формате Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности на внешней границе», - говорится в сообщении Погранслужбы РБ.

Также, обсуждались вопросы организации пропуска лиц на территорию Союзного государства из третьих стран в условиях взаимного признания виз.

«…стороны обменялись опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, обсудили обстановку на государственной границе и тенденции ее развития, реализацию совместных проектов, проблемные вопросы, оказывающие влияние на состояние пограничной безопасности, противостояние различным вызовам, в том числе внешним», - также сказано в сообщении.