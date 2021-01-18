Беларусь предлагает России совместные разведпосты вдоль внешней границы

Беларусь предлагает России разместить вдоль внешней границы автоматизированные посты радиоэлектронной разведки.

Об этом говорится в письме главы Погранкомитета РБ Анатолия Лаппо первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на копию письма от 17 декабря 2020 года.

Посты предлагается развернуть в местах дислокации органов пограничной службы. При этом речь идет именно об «автоматизированных разведывательных постах, контроль функционирования и управления которыми возможен в удаленном режиме … посредством средств информационных технологий».

В письме не говорится, на каким участках внешней границы предлагается развернуть радиоразведку. Но белорусская сторона отмечает, что необходимость подобных мер продиктована «увеличением военного присутствия США и стран-членов НАТО в Восточной Европе, а также поступательной милитаризацией приграничной территории сопредельных государств».

Скан письма доступен по этой ссылке.

Если разведывательные посты создадут, россияне, как на ладони, смогут видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир — от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.

"Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", — высказал свои опасения убеждает командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.