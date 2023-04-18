Последнее обновление: 18.04.2023 10:42

Промпроизводство в Беларуси в январе-марте 2023 года выросло на 1,8%

Объем промышленного производства Беларуси за январь-март 2023 года в текущих ценах составил 44,2 млрд. рублей и вырос на 1,8% к январю-марту 2022 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 1,8%, «Обрабатывающей промышленности» - 2,4%.

В «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» снижение составило 1,8%, «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,3%

Запасы готовой продукции за март снизились на 4,5 млн. рублей и на 1 апреля 2023 года составили 9,0495 млрд. рублей или 75,2% к среднемесячному объему промышленного производства.

Индекс промышленного производства за март 2023 г. к марту 2022 г. составил 109,2%, за март 2023 г. к февралю 2023 г. – 110,2%.

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