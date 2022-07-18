Промпроизводство в Беларуси в январе-июне 2022 года упало на 5,2%

Объем промышленного производства Беларуси в январе-июне 2022 года в текущих ценах составил 81,315 млрд. рублей и снизился на 5,2% к январю-июню 2021 года.

В июне 2022 года объем промпроизводства составил 13,888 млрд. рублей и вырос на 1,7% к маю 2022 года и упал на 10,2% к июню 2021 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 2,7%, в «Обрабатывающей промышленности» снижение составило 6,0%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» - 2,4%, в «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,9%.

Запасы готовой продукции за июнь выросли на 303,6 млн. рублей и на 1 июля 2022 года составили 7,866 млрд. рублей, что составляет 71,7% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,3%.