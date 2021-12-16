Промпроизводство в Беларуси за 11 месяцев замедлилось до 6,7%

В январе-ноябре 2021 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 139,823 млрд. рублей и вырос на 6,7% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам января-октября рост промпроизводства составлял 7,1%, января-сентября – 7,9%, января-августа 8,6%, января-июля 9,3%, января-июня - 10,4%, января-мая – 11,1%.

В ноябре объем промпроизводства составил 14,568 млрд. рублей и вырос на 2,7% по отношению к ноябрю 2020 года, и на 3,0% к октябрю 2021 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства за 10 месяцев составил 2,0%, в «Обрабатывающей промышленности» - на 6,8%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 12,0%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 3,1%.

Запасы готовой продукции за ноябрь выросли на 135,4 млн. рублей и на 1 ноября 2021 года составили 5,4688 млрд. рублей, что составляет 53,6% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,6%.