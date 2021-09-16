Промпроизводство в Беларуси замедляется 4-й месяц подряд

В январе-августе 2021 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 97,637 млрд. рублей и вырос на 8,6% к аналогичному периоду 2020 года.

По итогам января-июля рост промпроизводства составлял 9,3%, января-июня - 10,4%, января-мая – 11,1%. Таким образом, промпроизводство замедляется уже четвертый месяц подряд несмотря на рост в месячном исчислении.

В августе объем промпроизводства составил 13,488 млрд. рублей и вырос на 3,6% по отношению к июлю текущего года, на 3,7% к августу 2020 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства за 8 месяцев составил 1,1%, в «Обрабатывающей промышленности» - на 8,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 11,3%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 2,7%.

Запасы готовой продукции за август выросли на 19,6 млн. рублей и на 1 сентября 2021 года составили 5,2537 млрд. рублей, что составляет 53,6% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,1%.