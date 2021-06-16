Промпроизводство в Беларуси в январе-мае 2021 года выросло на 11,1%

В январе-мае 2021 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 58,457 млрд. рублей и вырос на 11,1% к аналогичному периоду 2020 года.

В мае объем промпроизводства составил 12,176 млрд. рублей и упал на 5,8% по отношению к апрелю текущего года, но вырос на 11,5% к маю 2020 года благодаря низкой базе из-за первой волны коронавируса.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» падение производства за 5 месяцев составило 0,2%, в «Обрабатывающей промышленности» зафиксирован рост производства на 11,5%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 12,8%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 2,2%.

Запасы готовой продукции за май выросли на 90 млн. рублей и на 1 июня 2021 года составили 5,637 млрд. рублей, что составляет 59,6% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,8%.