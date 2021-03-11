Последнее обновление: 11.03.2021 18:31

Минпром РБ обвинил коронавирус в потерях $1 млрд

Промышленный сектор Беларуси в 2020 году потерял более $1 млрд из-за ограничений, связанных с пандемий коронавируса.

«По нашим оценкам, потери промышленности Беларуси от ковидной ситуации 2020 года составили чуть более $1 млрд из-за проблем, связанных с введением ограничений на перемещение товаров и срывом контрактов", - сообщил первый замминистра промышленности Сергей Гунько, передает БелТА.

Промпроизводство в Беларуси в 2020 году упало всего на 0,7%, причиной чему, как известно всем, стала нефтяная война с РФ в первом квартале 2020 года.

Как сообщалось, по данным Белстата, объем промышленного производства в Беларуси в 2020 году составил 116,5 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2019 года на 0,7%.

Таким образом, потери, о которых говорит г-н Гунько, скорее всего приходятся на предприятия, подведомственные Минпрому РБ (без учета нефтянки, ЖКХ и т.д.) непосредственно, а не на всю промышленность. Интересно, а сам замминистра понимает разницу?

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