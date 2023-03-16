Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале упало 2023 года упало на 1,8%

Объем промышленного производства Беларуси за январь-февраль 2023 года в текущих ценах составил 28,3 млрд. рублей и снизился на 1,8% к январю-февралю 2022 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 1,6%, в «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,9%

В «Обрабатывающей промышленности» снижение составило 1,5%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» - 4,4%.

Запасы готовой продукции за февраль выросли на 384 млн. рублей и на 1 марта 2023 года составили 9,054 млрд. рублей.