Промпроизводство в Беларуси в январе 2023 года упало на 5,2%

Объем промышленного производства Беларуси в январе 2023 года в текущих ценах составил 14,085 млрд. рублей и снизился на 4,1% к январю 2022 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 2,8%, в «Обрабатывающей промышленности» снижение составило 3,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» - 7,8%, в «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,3%.

Запасы готовой продукции на 1 февраля 2023 года составили 8,670 млрд. рублей, что составляет 75,1% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 18,4%.