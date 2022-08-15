Лукашенко потребовал повысить локализацию собираемых велосипедов и мотоциклов

Лукашенко потребовал резко повысить локализацию «производства» мотоциклов и велосипедов, отверточная сборка которых осуществляется из импортируемых из Китая «вело и мотокомплектов».

Александр Лукашенко в целом остался недоволен увиденным, отметив медленную реализацию ранее намеченных планов. В связи с этим глава государства высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц.

"Нечего смотреть. Это не работа! Эта работа никому не нужна", - отреагировал Лукашенко, осмотрев нынешнюю версию Минского мотовелозавода.

"Мы должны делать свое. То, что завез запчасти, собрал здесь… Это хорошо с китайцами у нас добрые отношения. Это должно быть свое, насколько возможно. И так по всем мотоциклам и велосипедам", - заключил он.