Последнее обновление: 15.08.2022 16:14

Лукашенко потребовал повысить локализацию собираемых велосипедов и мотоциклов

Лукашенко потребовал резко повысить локализацию «производства» мотоциклов и велосипедов, отверточная сборка которых осуществляется из импортируемых из Китая «вело и мотокомплектов».

Александр Лукашенко в целом остался недоволен увиденным, отметив медленную реализацию ранее намеченных планов. В связи с этим глава государства высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц.

"Нечего смотреть. Это не работа! Эта работа никому не нужна", - отреагировал Лукашенко, осмотрев нынешнюю версию Минского мотовелозавода.

"Мы должны делать свое. То, что завез запчасти, собрал здесь… Это хорошо с китайцами у нас добрые отношения. Это должно быть свое, насколько возможно. И так по всем мотоциклам и велосипедам", - заключил он.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование