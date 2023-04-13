Дефицит бюджета США в марте вырос в 2 раза

Дефицит госбюджета США в марте 2023 года составил $378,076 млрд, увеличившись почти в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее ($192,634 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Доходы бюджета снизились на 0,6% - до $313,24 млрд. Расходы увеличились на 36%, до $691,317 млрд.

За шесть месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 1,7 раза (на 65%) относительно аналогичного периода годом ранее - до $1,1 трлн., передает Интерфакс.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода сократился на 3,5% и составил $2,048 трлн.

Расходы увеличились на 13%, до $3,149 трлн. Процентные выплаты по госдолгу выросли на 32% на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системой, составив $384 млрд. Расходы на социальные выплаты повысились на 5%.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.