Лукашенко готов обменять Почобута на Латушко с НАУ

Лукашенко, отвечая после послания народу и парламенту на вопрос сексота Юрия Воскресенского, заявил, что готов обменять осужденного журналиста и члена Союза поляков Анджея Почобута на Павла Латушко и всю команду НАУ.

Комментируя предложения властей Польши освободить Почобута в обмен на возобновление работы погранперехода «Бобровники», Лукашенко сказал, что готов обменять Почобута на «Лохушку» (Павла Латушко) и всю его команду.

«Одного его мало. Всю группу сюда. Сюда это правительство в Беларусь и я им отдаю Почобута. До вечера решу этот вопрос», - заявил Лукашенко.

Он попросил Воскресенского, который, как утверждает, ведет переговоры с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским, передать это предложение «польским друзьям».

«Если хотят Почобута на Лохушку поменять всей командой, я только «за», - заявил Лукашенко.