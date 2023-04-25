Власти Беларуси включили Александру Герасименю в список «экстремистов»

Министерство внутренних дел Беларуси добавило в "перечень граждан, причастных к экстремистской деятельности" еще 23 человек.

В список, в частности, включены основатели фонда спортивной солидарности Александра Герасименя и Александр Опейкин, глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, его заместителя Сергей Антусевич и бухгалтер Ирина Бут-Гусаим.

Список "экстремистов" по версии МВД Беларуси насчитывает 2735 человек.

Александра Герасименя и Александр Опейкин стали первыми белорусами, которых белорусские власти осудили заочно, приговорив к 12 годам заключения.