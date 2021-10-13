В Беларуси будут объявлять телеграм-каналы с подписчиками экстремистскими формированиями

Белорусские власти будут объявлять незарегистрированные группы граждан, в том числе и подписчиков объявленных экстремистскими телеграм-каналов, экстремистскими формированиями.

Такая возможность законодательно предоставлена принятым 12 октября 2021 года постановлением Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», утверждает телеграм-канал ГУБОПиК. Постановление зарегистрировано на pravo.by, но текст документа пока не опубликован.

«В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях- Экстремистскими Формированиями! Это означает, что ПОДПИСЧИКИ экстремистских Телеграмм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до СЕМИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ), как участники экстремистского формирования», - сказано в сообщении.

Появление подобного документа, если его текст действительно содержит подобный нормотворческий креатив, является вполне предсказуемым и не последним усилием властей в деле борьбы с инакомыслием в стране.

Следующим шагом в правильном направлении может стать признание экстремистским формированием всего подъезда многоэтажного дома, жителям которого не повезло с запятнавшим свою идеологическую репутацию соседом, затем всего дома и даже района, и дальше по нарастающей…