Экс-глава Генштаба РБ предложил «мочить в сортире» 100 человек в ответ на гибель сотрудника КГБ

Экс-глава Генштаба ВС Беларуси генерал-майор Олег Белоконев публично предложил убить «20, 100» человек за одного погибшего сотрудника КГБ.

Об этом он заявил на церемонии прощания с офицером спецподразделения «Альфа» КГБ Дмитрием Феосюком. Видео с высказываниями экс-главы Генштаба опубликовал sputnik.by.

«В каких семьях воспитывались эти люди. Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все делать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех: за одного 20, 100… Чтобы не было неповадно никому. Может быть грубо, но искренне», - заявил Белоконев, который в настоящий момент коротает время «на должности» депутата нижней палаты парламента.