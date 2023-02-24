Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России

Правительство Австралии объявило о новых санкциях против России в годовщину военного вторжения в Украину и новом пакете военной помощи, говорится в заявлении на сайте правительства.

Санкции введены в отношении 90 физических и 40 юридических лиц.

В число объектов новых санкций вошли российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, трудовые ресурсы, миграцию и здравоохранение.

Под санкции попали концерн "Калашников", один из крупнейших российских производителей оружия, разработчик подводных лодок "Адмиралтейские верфи", авиационная компания "Туполев", ракетное конструкторское бюро имени академика В. П. Макеева и Курганмашзавод.

Правительство Австралии также объявило, что предоставит Украине дополнительные беспилотные авиационные системы. Эти системы обеспечивают разведку, наблюдение и рекогносцировку поля боя для украинских вооруженных сил.

Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан.

"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", - говорится в заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

В эту группу входят политические деятели, имеющие стратегическое значение для России и близкие к Путину. В нее также входят члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые пытались узаконить нападение на суверенитет Украины путем проведения фиктивных референдумов в незаконно аннексированных регионах Украины.