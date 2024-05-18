Последнее обновление: 18.05.2024 13:08

Австралия объявила об очередном пакете санкций против РФ

Власти Австралии сообщили о введении очередного пакета санкций в отношении российских предприятий, вовлеченных в военно-техническое сотрудничество между РФ и Северной Кореей.

Согласно заявлению министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, финансовые санкции вводятся в отношении "шести российских организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия в Россию".

"Австралия самым решительным образом осуждает незаконный экспорт, закупку и использование Россией северокорейских баллистических ракет в ходе войны против Украины", - указано в документе.

Отмечается, что углубление сотрудничества между РФ и КНДР дает Пхеньяну возможность получения технических и военных ноу-хау, что может привести к "тяжелым последствиям в сфере безопасности для Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона". Австралия "продолжит работать над купированием рисков", которые Северная Корея создает в регионе.

Как сообщает ТАСС, в санкционный список были внесены в числе прочих ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports), ООО "Марин транс шиппинг", ООО "М Лизинг" и АО "Совфрахт".

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