Австралия ввела санкции против россиянина, подозреваемого во взломе Medibank

Власти Австралии назвали имя россиянина, причастного, по их мнению, к крупнейшей утечке персональных данных в истории страны, и ввели против него финансовые санкции и запрет на поездки.

По данным властей, гражданин России Александр Ермаков стоит за взломом базы данных медицинской страховой компании Medibank в 2022 году. Тогда хакеры получили доступ к конфиденциальным данным 9,7 млн клиентов компании и выложили их в интернете.

Австралийские спецслужбы утверждают, что Ермаков является членом российской хакерской группировки REvil, которую связывали с кибератаками в Европе, США и Великобритании, передает BBC.

Объявляя о принятых в отношении россиянина мерах, министр внутренних дел Клэр О'Нил назвала взлом Medibank самой разрушительной кибератакой в истории Австралии.

«У миллионов людей забрали личные данные о них самих и членах их семей и разместили их в интернете для всеобщего обозрения, – сказала она. – Эти люди – трусы и подонки. Мы раскроем вас и позаботимся о том, чтобы вы понесли наказание».

Сразу после взлома власти Австралии заявляли, что подозревают российских хакеров, однако имена до настоящего момента не назывались. По словам О'Нил, власти продолжают расследование, и больше людей могут понести наказание.

Это первый случай, когда правительство воспользовалось принятым в 2021 году законом, предусматривающим финансовые санкции в отношении людей, причастных к кибератакам.