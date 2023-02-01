Премьер Литвы выступила за замену русского языка как второго иностранного в школах

Премьер Литвы Ингрида Шимоните выступила за замену русского языка как второго иностранного в школах на польский или латышский. Об этом она сказала в интервью польской вильнюсской радиостанции Znad Wilii.

"Я действительно за то, чтобы польский язык как можно больше присутствовал в школах. И я думаю, что это то, что можно сделать, приложив усилия", - сказала Ингрида Шимоните, которую цитирует Delfi.

По словам Шимоните, найти учителей польского языка возможно, потому что в Литве есть польские школы, где из-за уменьшения количества учеников учителя могут перейти на работу в литовские школы.

Премьер-министр подчеркнула, что русский язык также полезен, но, по ее словам, важно создать альтернативу, чтобы у школьников была возможность выбрать другие иностранные языки.

"Я выучила русский язык во дворе... и считаю эти знания полезными. Но я бы хотела, чтобы у детей был лучший выбор в школе, в системе образования, за которую отвечает государство, чем русский язык как единственный второй иностранный язык, который мы можем предоставить, потому что у нас просто нет педагогов, которые могли бы преподавать на других языках", - сказала Шимоните.

"Я бы была всеми четырьмя руками за то, чтобы сделать латышский, польский языки как можно более доступными как второй иностранный язык", - подчеркнула она.

В декабре министр образования, науки и спорта Юргита Шюгджинене также выразила надежду, что в долгосрочной перспективе только треть литовских школьников выберет русский язык как второй иностранный. По словам министра, сейчас около 70% детей изучают русский язык.

Тем временем Латвия объявила, что откажется от русского языка как второго иностранного в школах уже в 2026 году.