Microsoft переходит на учетные записи «без пароля»

Американская корпорация Microsoft объявила, что новым учетным записям в Microsoft больше не понадобятся пароли. Вместо этого компания будет подталкивать своих пользователей к использованию ключей доступа (новая технология беспарольной авторизации). Об этом сообщается в блоге корпорации.

Идея состоит в том, чтобы пользователи полностью перешли в мир без паролей и использовали современные безопасные альтернативы, такие как ключи доступа, распознавание лиц, аутентификация по отпечаткам пальцев или ключи безопасности.

Microsoft заявила, что хотела пойти на такой шаг «почти десять лет».

Компания впервые начала изучать возможность входа без пароля, когда запустила Windows Hello (более персонализированный способ входа) в 2015 году.

С тех пор она постоянно добавляла более безопасные методы авторизации.

По данным компании, сегодня более 99% ее пользователей, которые входят в Windows с учетной записью Microsoft, не используют пароли, а вместо этого выбирают другие варианты, такие как биометрия или PIN-коды.

В прошлом году корпорация зафиксировала 7 тысяч атак на пароли в секунду (более чем в два раза больше, чем в 2023 году).

«По мере того, как ключи доступа становятся новым стандартом, следует ожидать усиления давления со стороны кибератак на любые учетные записи, которые все еще защищены паролями или другими фишинговыми методами входа», - предупредили в корпорации.