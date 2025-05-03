Последнее обновление: 03.05.2025 12:32

Трамп намерен сократить численность персонала разведки

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительные сокращения персонала в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других крупных разведывательных подразделениях США. Об этом сообщает The Washington Post.

"Администрация недавно проинформировала законодателей на Капитолийском холме о том, что она намерена сократить штат ЦРУ примерно на 1,2 тыс. человек в течение нескольких лет и еще тысячи сотрудников из других подразделений разведывательного сообщества США, в том числе из Агентства национальной безопасности", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что сокращение персонала будет происходить в течение нескольких лет, прямых увольнений не предполагается.

Оно обращает внимание на то, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф "пообещал направить больше ресурсов агентства на борьбу с Китаем и картелями, занимающимися контрабандой фентанила и других синтетических наркотиков в Соединенные Штаты".

The Washington Post пишет, что Национальный центр контрразведки и безопасности, который координирует программы по борьбе со шпионажем, предупредил, что "иностранные разведывательные структуры, особенно в Китае", нацелены на нынешних и бывших сотрудников США, и предлагают им работу, выдавая себя за консалтинговые фирмы и аналитические центры.



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