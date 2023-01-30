Италия заключила с Ливией газовый контракт на $8 млрд

Итальянская энергетическая компания Eni и Национальная нефтяная корпорация Ливии в субботу подписали контракт о добыче газа стоимостью восемь миллиардов долларов, направленный на увеличение поставок энергоносителей в Европу, сообщил Reuters.

Контракт, подписанный во время визита в Триполи премьер-министра Италии Джорджии Мелони, предусматривает увеличение добычи газа для внутреннего рынка Ливии и на экспорт за счет разработки двух морских газовых месторождений.

Добыча начнется в 2026 году и достигнет 750 миллионов кубических футов в сутки.

"Эта сделка позволит осуществить важные инвестиции в энергетический сектор Ливии, способствуя местному развитию и созданию рабочих мест, а также усиливая роль Eni как ведущего оператора в стране", - заявил исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци.

По словам руководителя Национальной нефтяной корпорации Ливии Фархат Бенгдари, что газовый контракт рассчитан на 25 лет и станет "важнейшей новой инвестицией в энергетический сектор Ливии" за последнюю четверть века.

Как отмечает Reuters, достигнутые договоренности могут быть подорваны внутренним конфликтом в Ливии, который разделил страну между конкурирующими фракциями, соревнующимися за контроль над правительством и оспаривающими претензии друг друга на политическую легитимность.

Как известно, из-за полномасштабного нападения России на Украину европейские страны все больше стремятся заменить российский газ энергоносителями из Северной Африки и других стран.

Италия, которая до 2022 года импортировала более 40% природного газа из России, уже заключила контракты о поставках газа с Алжиром и Конго. Итальянская государственная компания Eni рассчитывает избавиться от зависимости от "Газпрома" в 2024 году.