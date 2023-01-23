К 2025 году Италия может полностью отказаться от российского газа

Италия может к 2025 году полностью отказаться от российского газа благодаря поставкам из Алжира.

Как сообщает итальянское ANSA, об этом заявил гендиректор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци в кулуарах визита премьер-министра Джорджии Мелони в Алжир.

По его словам, Алжир ежегодно увеличивает поставки газа в Италию. В частности, в 2021 году Италия получила 21 миллиард кубометров газа, а в 2022 - 25 миллиардов, а в 2023 году планирует получить 28 миллиардов кубометров газа.

"Прогноз по отказу от поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, что зимой 2024/2025 годов я бы сказал, что если так пойдет дальше, то дела пойдут в правильном направлении", - прокомментировал Клаудио Дескальци.