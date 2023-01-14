Последнее обновление: 14.01.2023 08:37

В Польше возле границы с Беларусью нашли останки двух людей

В Польше у границы с Беларусью обнаружили останки двух людей, возможно, нелегальных мигрантов, сообщает RMF24.

Тела двух относительно давно погибших людей найдены в районе Беловежи в Подляском воеводстве, в болотистой, труднодоступной местности, простирающейся несколько километров до линии границы с Беларусью.

Правоохранители продолжают поиски в местности, предполагая, что здесь могли погибнуть больше людей.

Полиция и прокуратура пока не подтвердили, что погибшие являются нелегальными мигрантами, прибывшими с территории Беларуси.

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