В Польше возле границы с Беларусью нашли останки двух людей

В Польше у границы с Беларусью обнаружили останки двух людей, возможно, нелегальных мигрантов, сообщает RMF24.

Тела двух относительно давно погибших людей найдены в районе Беловежи в Подляском воеводстве, в болотистой, труднодоступной местности, простирающейся несколько километров до линии границы с Беларусью.

Правоохранители продолжают поиски в местности, предполагая, что здесь могли погибнуть больше людей.

Полиция и прокуратура пока не подтвердили, что погибшие являются нелегальными мигрантами, прибывшими с территории Беларуси.