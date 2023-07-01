Последнее обновление: 01.07.2023 12:09

Польша допускает участие ЧВК «Вагнер» в новом миграционном кризисе на границе с Беларусью

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера опасается, что бойцы ЧВК "Вагнер" могут организовать новый миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии.

По его словам, "угроза безопасности Польши напрямую связана с количеством наемников "Вагнера" в Минске", а ситуацию следует оценивать с учетом имеющихся у ЧВК ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке, а также "рисков обострения ситуации с вынужденной миграцией и осуществления ассиметричной атаки на границы Польши, Литвы и Латвии".

"Могут ли они увеличить число мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, в чем будет их выгода, поскольку эту группировку в основном интересует прибыль", - сказал Севера в интервью Financial Times, передает ТАСС.

По словам Северы, сейчас ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе не такая серьезная, как в 2021 году, однако их число увеличивается, хотя "попыток штурмовать границу" нелегалы больше не предпринимают.

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