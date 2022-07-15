Погранстража Польши арестовала преступную группу, переправлявшую мигрантов из Беларуси

Пограничники Польши в сотрудничестве с полицией в рамках деятельности, координируемой Европолом, накрыли трансграничную преступную группу, занимающуюся незаконным ввозом мигрантов из стран Ближнего Востока из Беларуси в страны Западной Европы.

Сотрудники SG действовали в составе Оперативной целевой группы (OTF) Flow, созданной Европолом в феврале 2022 года. В его состав вошли представители служб из Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы и Польши. Эта специальная оперативная группа была создана для оказания поддержки национальным властям в борьбе с возросшей деятельностью по незаконному ввозу мигрантов из Беларуси в ЕС.

Как сообщает Погранстража Польши, 10 человек были задержаны в Польше и один в Великобритании. В 28 локациях прошли обыски (22 в Польше, 4 в Литве и 2 в Германии). Изъято электронное оборудование, различные документы, доказательства перевода денег и наличные деньги.

Все 10 мужчин в возрасте от 24 до 39 лет, задержанных в Польше, являются жителями Силезии. Один из них является лидером отрабатываемой группы, остальные – сотрудничающие люди, причастные к деятельности организованной преступной группы.

Установлено, что преступная группа получала за перевозку одного иностранца от 1 000 до 2 000 евро – при переводе 1 мигранта в Германию и от 11 000 – 13 000 евро за перевод в Англию. Имеющаяся информация показывает, что проработанная группа заработала в общей сложности не менее 400 000 злотых.