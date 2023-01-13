В СК озвучили причину задержания политика Андрея Дмитриева

Следственный комитет Беларуси обвиняет задержанного несколько дней назад экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева в "причастности к экстремистской деятельности".

"В ходе проведения неотложных следственных действий установлено, что экс-политик Андрей Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

В нем также утверждается, что Дмитриев 599 раз пересекал государственную границу Беларуси, из них 33 – после 2020 года.

"Следствие полагает, что наличие контактов у Дмитриева с представителями Запада и США, может свидетельствовать о координации его «политической» деятельности из-за рубежа. Имеется информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшей главой Хиллари Клинтон", - сообщил СК.

К уголовному делу приобщили снимки Дмитриева с маршей, а также фото с Хиллари Клинтон.

В настоящий момент Дмитриев является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Республики Беларусь.