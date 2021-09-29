Политзаключенного рок-музыканта Игоря Банцера переводят в колонию

Суд Железнодорожного района Витебска постановил перевести политзаключенного рок-музыканта Игоря Банцера с химии в колонию: его приговорили к 1 месяцу и 25 суткам лишения свободы.

Ранее решение приняла администрация исправительной колонии открытого типа №9 в Витебске, где мужчина отбывает наказание с 17 июня.

По информации правозащитного центра «Весна», исправительная колония выставила Банцеру претензии за шесть эпизодов. Среди них: заснул на стуле, не побрился, не выполнил команду «отбой». Администрация решила, что этого достаточно, чтобы заменить ограничение свободы Банцеру на тюремное заключение. Игорь считает претензии политическим давлением.

«Я отказалась подписывать прошение о помиловании. Третью голодовку я не выдержу, но не могу гарантировать, что она не состоится», - сказал Банцер.