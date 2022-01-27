Число политзаключенных в Беларуси перевалило за 1 тыс. человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 12 человек в связи с увеличившимся числом случаев осуждения и лишения свободы граждан страны по ряду диффамационных статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также в связи с надругательством над государственными символами Республики Беларусь.

В частности политзаключенными признаны:

Руслан Синчуков осужден по ст. 368 УК за оскорбление А. Лукашенко к 1 году лишения свободы в исправительной колонии;

Николай Бердников осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Анатолий Выдрин осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 1 году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Дмитрий Циб осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Николай Белозеров осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 1 году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Николай Ковалевский осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 1 году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Никита Палеонок взят под стражу по обвинению по ст. 368 и ст. 369 УК за оскорбление А. Лукашенко и представителя власти;

Андрей Коробов взят под стражу по обвинению по ст.368 УК за оскорбление А. Лукашенко;

Николай Витиков взят под стражу по обвинению по ст.130 УК — разжигание вражды за письмо в районную газету с предложениями по конституционной реформе;

Олег Коновалов взят под стражу по обвинению по ст. 130 УК за комментарии по "делу Зельцера" и размещение в интернете "информации антигосударственного толка";

Андрей Мышковец взят под стражу по обвинению по ст. 369 и ст. 130 УК за комментарии по "делу Зельцера";

Артем Жернак взят под стражу по обвинению по ч. 3 ст. 293 и ст. 361 УК за подготовку участников массовых беспорядков и призывы к мерам ограничительного характера (санкциям).

Правозащитники потребовали «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 1007 человек.