Число политзаключенных в Беларуси перевалило за 1 тыс. человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 12 человек в связи с увеличившимся числом случаев осуждения и лишения свободы граждан страны по ряду диффамационных статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также в связи с надругательством над государственными символами Республики Беларусь.
В частности политзаключенными признаны:
Руслан Синчуков осужден по ст. 368 УК за оскорбление А. Лукашенко к 1 году лишения свободы в исправительной колонии;
Николай Бердников осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Анатолий Выдрин осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 1 году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Дмитрий Циб осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Николай Белозеров осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 1 году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Николай Ковалевский осужден по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к 1 году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Никита Палеонок взят под стражу по обвинению по ст. 368 и ст. 369 УК за оскорбление А. Лукашенко и представителя власти;
Андрей Коробов взят под стражу по обвинению по ст.368 УК за оскорбление А. Лукашенко;
Николай Витиков взят под стражу по обвинению по ст.130 УК — разжигание вражды за письмо в районную газету с предложениями по конституционной реформе;
Олег Коновалов взят под стражу по обвинению по ст. 130 УК за комментарии по "делу Зельцера" и размещение в интернете "информации антигосударственного толка";
Андрей Мышковец взят под стражу по обвинению по ст. 369 и ст. 130 УК за комментарии по "делу Зельцера";
Артем Жернак взят под стражу по обвинению по ч. 3 ст. 293 и ст. 361 УК за подготовку участников массовых беспорядков и призывы к мерам ограничительного характера (санкциям).
Правозащитники потребовали «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».
Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 1007 человек.