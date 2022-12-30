Последнее обновление: 30.12.2022 10:48

Минобороны Беларуси допускает провокацию со стороны Украины в случае с ракетой ЗРК «С-300»

Минобороны Беларуси в качестве одной версий прилета украинской ракеты ЗРК «С-300» называют преднамеренную провокацию со стороны ВС Украины, заявил начальник зенитных ракетных войск Беларуси Кирилл Казанцев.

«По данному инциденту остаются вопросы», - сказал Казанцев, комментарий которого распространила пресс-служба Минобороны РБ.

«…мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты либо это преднамеренная провокация ВС Украины», - заявил он.

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