Спутники зафиксировали скопление военной техники на аэродроме возле Гомеля

На аэродроме "Зябровка" в Гомельской области Беларуси находятся ЗРК "С-300/400", ЗРПК "Панцирь" и другая техника, следует из спутниковых снимков, опубликованных компанией Rochan Consulting.

Как пишет военный аналитик и глава Rochan Consulting Конрад Музыка, на снимках также заметны многочисленные свежие следы шин и следы стройки – предположительно, аэродром расширяется.

На фото можно заметить дивизион из девяти зенитно-ракетных комплексов "С-300/400" и ЗРПК "Панцирь", сообщает BBC, отмечая, что сами снимки доступны только по платной подписке. На севере аэродрома также видны контейнеры с боеприпасами для зенитных комплексов.

Украинские военные в июле заявляли, что аэродром "Зябровка" используется российской армией для атак на украинские города. В августе на аэродроме раздался взрыв – на спутниковых снимках на ВПП появились следы, похожие на следы от попадания ракетой. Украинские военные заявили, что не причастны к нему.