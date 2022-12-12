ISW считает маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем

Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре подробно изучает вопрос о возможном участии Беларуси в российском вторжении в Украину и приходит к выводу, что давление Москвы на Минск привело к обратному результату и прямое участие белорусских военных в войне крайне маловероятно.

Российские власти проводят "информационные операции", содержащие намеки на возможность участия белорусских войск во вторжение, причем иногда этим кампаниям подыгрывает и Александр Лукашенко. Целью таких "операций" ISW называет стремление заставить Украину держать часть войск на белорусском направлении и не дать им усилить украинские свои позиции в других местах театра военных действий.

В то же время маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, каким бы ни был ход этих "информационных операций", уверены эксперты ISW. Шаги Кремля, направленные на то, чтобы заставить Минск поддержать наступательную кампанию России, ISW называет частью долгосрочных усилий по укреплению контроля над Беларусью.

Россия, по мнению экспертов, стремится создать постоянную военную базу в Беларуси и осуществлять прямой контроль над белорусскими вооруженными силами. В начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу встречался с Лукашенко - вероятно, не только ради укрепления двусторонних связей в сфере безопасности, но и усиления давления на Беларусь с целью дальнейшей поддержки вторжения в Украину, считают в ISW.

В феврале Лукашенко предложил белорусские территории для подготовки вторжения в Украину, а также критически важные наземные пути сообщения, он предоставляет воздушное пространство. Однако эта поддержка одновременно снижает способность белорусских вооруженных сил проводить собственные военные операции.

Беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов за счет передачи боеприпасов российским военным, добавляют эксперты, ссылаясь на украинскую военную разведку. Белорусские вооруженные силы, вероятно, будут ограничены и в возможности обучения персонала из-за своей вспомогательной роли во вторжении - ведь белорусские военные участвуют в подготовке мобилизованных россиян.

Поддержка войны со стороны Лукашенко и давление России на Беларусь помимо прочего, вероятно, вызывают трения в белорусских вооруженных силах. Белорусские военные, безусловно, знают о значительных потерях, понесенных российскими войсками в Украине, и не хотят нести потери сами. Вполне вероятно, что некоторые военачальники могли бы выразить нежелание или даже категорический отказ, если бы Лукашенко решил вторгнуться в Украину, думают авторы обзора.

В этой ситуации Лукашенко, по их мнению, пытается противостоять давлению России, заявляя, что НАТО готовится напасть на Беларусь. Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики внутри страны, резюмирует ISW. Лукашенко осознает, что вторжение подорвет его авторитет, поскольку будет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом.