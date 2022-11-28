Последнее обновление: 28.11.2022 09:03

Лукашенко обвинил Украину в создании ракетного фейка на польско-украинской границе

Лукашенко прозрачно намекнул, что инцидент с падением ракеты на территории Польши недалеко от границы с Украиной был умышленно создан Киевом и никакой российской ракеты там в тот момент не было.

"…имейте в виду: в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе", - заявил Лукашенко в эфире российского ТВ.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "заваруху эту продолжает, углубляет, совершает эскалацию» вместо того, что сесть за стол переговоров.

"Ну, нельзя предварительно условия выдвигать. Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический - компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает…», - утверждает Лукашенко.

"Россия всегда протягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: опять, наверное, не дадут возможности договориться", - вангует он, убеждая весь мир в том, что Зеленскому якобы не дают возможности договориться.

"Володе Зеленскому просто не дают возможности - чтобы он не говорил - ему не дают возможности наладить диалог с РФ", - убежден Лукашенко. - "Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию"…

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