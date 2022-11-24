Генштаб ВСУ обратился к белорусам: "Ваша безопасность и будущее в ваших руках"

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал в соцсетях обращение к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания страны в войну России против Украины.

“Сегодня Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий, захватывает АЭС, мешает работе персонала с целью психологического воздействия, демонстрирует обстрелы и отключения систем безопасности ЗАЭС”, - говорится в обращении.

Также говорится, что Россию не беспокоят жизни людей, а настоящая ее цель – запугивание и попытка втянуть Беларусь в войну.

"Белорусы, ваша безопасность и будущее - в ваших руках", - заявляет генштаб.

Украинские военные подчеркивают, что белорусское правительство уже частично нарушило конституцию страны, поскольку предоставило свою территорию для военных действий другому государству.

По информации генштаба, спецслужбы РФ готовят провокации на белорусской территории, целью которых могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе – АЭС "Островец".

“Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины”, - подчеркивается в обращении.