Минздрав Беларуси «опровергает» информацию Генштаба ВСУ

Минздрав Беларуси в минувшее воскресенье поспешил опровергнуть информацию Генштаба ВС Украины о том, что размещение в регионе российских военных негативно сказывается на медицинском обслуживании местного населения.

«Министерство здравоохранения официально заявляет, что появившаяся информация о "переполненном конечном фонде в Брестской области" не соответствует действительности», - говорится в заявлении ведомства. - «На воскресенье в области свободны 437 коек, в том числе хирургические и реанимационные».

Стоит отметить, что в сообщении Генштаба ВСУ ничего не говорилось о коечном фонде, тем более о наличии мест в хирургии и реанимации.

«…местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающимся в лечении», - говорилось в сводке Генштаба ВСУ.