Всемирная федерация керлинга продлила отстранение спортсменов РФ и Беларуси

Всемирная федерация керлинга продлила санкции в отношении россиян и белорусов до конца сезона-2022/223, сообщает пресс-служба World Curling.

"По итогам заседания правления Всемирной федерации керлинга было принято решение и впредь не допускать Беларусь и Россию к участию в мероприятиях Мирового керлинга до конца сезона-2022/2023", - говорится в сообщении.

Обе ассоциации-члены ранее были исключены из участия в соревнованиях World Curling до конца 2022 года, сообщает Интерфакс.

В сообщении говорится, что "правление продолжает отслеживать ситуацию и оставляет за собой право пересмотреть свое решение, если потребуется".

Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за войны в Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.