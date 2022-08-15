Экс-глава комиссии WADA выступил против санкций в отношении спортсменов из РФ и Беларуси

Канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений российских госорганов в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, высказался против нынешнего отстранения спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях.

"То, как с ними обращаются, несправедливо", - заявил Макларен в интервью Sportschau на телеканале ARD.

Канадец подверг критике тот факт, что атлеты призваны отвечать за политику своих стран: "Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию".

Ричард Макларен ожидает, что ряд российских и белорусских спортсменов обратится в международный Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отстоять право на выступления.

"Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях", - подчеркнул он. Юрист не захотел делать прогноз относительно шансов россиян и белорусов в суде, добавив, что решения по их делам могут быть любыми.

После Олимпиады в Сочи Ричард Макларен был назначен Всемирным антидопинговым агентством главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В 2016 году были опубликованы две части доклада. В отчете говорилось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Помимо этого, Макларен заявил, что в России существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывавшая атлетов. Позднее Макларен заявлял и о применении допинга в российском футболе. После выхода доклада российским легкоатлетам и паралимпийцам закрыли доступ к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

После начала войны России в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Почти все федерации последовали рекомендации.