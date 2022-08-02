Последнее обновление: 02.08.2022 13:17

FIG отстранила команды Беларуси и России от соревнований по гимнастике

Международная федерация гимнастики (FIG) ввела санкции против представителей РФ и Беларуси, сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"По просьбе Украинской федерации гимнастики Международная федерация гимнастики (FIG) также ввела санкции против представителей стран-агрессоров", - сообщил он, передает УНН.

В частности, по словам министра, санкциями определено, что:

российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях как под национальными, так и под нейтральными флагами
; РБ и РФ лишили права проводить официальные международные соревнования на их территориях.

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